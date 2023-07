Tänane noore Kuu loomine Vähi sodiaagimärgis toob kaasa tundelise ja intuitiivse aja

Kui Kuu on Vähi märgis, siis on tunded ja emotsioonid tähtsamad kui kuivad faktid. Esiplaanil on kodu, pere ja lastega seotud teemad. Armuasjad peaksid laabuma hästi, kuna naised on oma naiselikkusega ja mehed mehelikkusega heas kontaktis. Ollakse romantiliselt meelestatud, julgetakse rääkida tunnetest ja unistatakse. Kuna inimesed on tundlikud, siis negatiivse poole pealt tuleks jälgida, et emotsioonid ei keeks üle ning ei samuti ei tasu lasta end nukrusel ja melanhoolial kaasa haarata.