Euroopa teadlased toetavad loomkatsetevaba teadust

Üleminek loomkatsetevabale teadusele võib pakkuda tõhusamaid ja täpsemaid humaanseid lahendusi biomeditsiinilisteks uuringuteks ja regulatiivseks testimiseks. Seda teadvustavad olulise sammuna täna ühiskonda ohustavate tervise- ja keskkonnaprobleemide lahendamisel nii Euroopa Komisjon, ELi agentuurid, kosmeetika-, keemia-, farmaatsia- ja tervishoiutööstus, tarbekaupade sektor kui ka akadeemiline ringkond. Seda üleminekut toetavad väga paljud Euroopa Parlamendi liikmed ja ELi kodanikud ning see on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärgiga asendada täielikult loomade kasutamine teaduses.

Inimeste tervise ja keskkonna parema kaitse saavutamiseks on oluline kooskõlastada ELi jõupingutusi ja poliitikat, mis hõlbustavad ja seavad prioriteetideks üleminekut loomkatsetevabale teadusele kõigis ELi teadus-, innovatsiooni- ja haridusalgatustes. Vaja on selgeid meetmeid, nii lühi- kui ka pikamaajalisi, et suunata ja kiirendada uuenduslike loomkatsetevabade lähenemisviiside kasutuselevõttu, kaotades samal ajal järk-järgult loomi kasutavad meetodid. Lisaks toetab koordineeritud Euroopa teadusruumi (ERA) algatus innovatsiooni, teadusuuringute infrastruktuuri ja teadmiste jagamist, et koolitada ja innustada teadlasi, haridustöötajaid, õpilasi ja reguleerivaid asutusi kasutama loomavabu lähenemisviise.