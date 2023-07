Igor Volke: kohtumine ufoga New Mexico kõrbes

Laevas liikudes tundis Moody pidevalt magusat, kergelt uimastavat lõhna. Talle räägiti, et omanike emalaev on kilomeetrite kaugusel Maa kohal. Talle lubati tulevikus veel üht kohtumist, kuid lisati, et see ei tule enne 20 aasta möödumist. Moodyle öeldi ka, et sündmus ei taastu enne paari nädalat. Lõpusõnade järel tõstis pealik käed ohvitseri oimukohtade juurde, saabus mõnutunne, teadvus kustus ja kirgastumine toimus autos – objekt lahkus, kiiresti süüde sisse. Käivitus, õnneks!