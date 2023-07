Kannatamise põhjuseks on iha

Elu põhivalik seisneb selles, kas blokeeringute kompenseerimise nimel hakkad elu kontrollima või pühendad elu blokeeringute vabastamisele. Fakt on see, et oleme need samskara’d enda sisse vangistanud. Me ei pidanud seda tegema, aga tegime siiski. Nüüd, selle asemel et blokeeringuid vabastada, ootame, et maailm nendega kohanduks. Teame, et iseenesest see ei juhtu, seega kasutame mõistuse isikliku mõtlemise kihti analüüsimaks, kuidas peaks maailm olema, et sobituda sellega, mida tahame. Oleme suurepärased välja nuputama, kuidas kedagi ligi meelitada või muuta asju nii, et need paremini meie kehtestatud piirangutega sobiksid. Peaaegu kõike, mida teeme, valitseb see mõistuse isikliku mõtlemise kiht. Seda mõistuse analüütilist võimsust, mida Einstein kasutas avastamaks, et E = mc2 , kasutad sina aga selleks, et välja mõelda, mida teha, kui keegi sind taga räägib. Mõistuse see kiht tegeleb tervenisti ladustatud mustrite intellektualiseerimise ja analüüsimisega, et välja nuputada, milline peab maailm olema, et minusse jõudes paneks see mind ennast hästi tundma – ja mitte kunagi halvasti.

Seetõttu näed otuseid tehes nii palju kurja vaeva. Püüad aru saada, millise enesetunde mingi konkreetse otsuse langetamine tulevikus tekitaks. „Kus ma tahan elada? Kas peaksin töökohta vahetama? Pean selles selgusele jõudma.“ Püüad mentaalselt paika panna, kuidas mingi tegevus võiks su sisse ladustatud mustritega sobida. Sa ei mõtle pikalt. „Muidugi teen ma seda. Mida muud peaksin tegema?“ Aga kuidas oleks reaalsuses elamise ja sinu ees lahti rulluvate hetkede nautimisega? See on see muu, mida peaksid tegema. Kasuta mõistust, et olla loov, innustav ja tee suuri asju. Ära lase meelel alati vaid iseendale ja oma tahtmistele mõelda. Õpi nautima elu sellisena, nagu see on – ära piira selle nautimist, kuna see pole vastavuses su minevikumustritega.