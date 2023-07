Alkeemia lugemisnurk | Kuidas tulla toime ahistavate müütide tekitatud emotsioonidega?

Oma emotsioone jälgides, tunnistades ja mõistes aitab see tegevus meil oma väärtushinnanguid uurida ning puhastada n-ö kõvakettad soovimatutest andmetest. Oluline on oma tundeid endale tunnistada, mitte maha suruda. Kui suudame negatiivsete tunnetega toime tulla, suudame end tublisti edasi aidata.

Kahjuks on see väga raske, kui me ei ole emotsionaalses mõttes enesega kontaktis. Meie ühiskonnas näevad paljud vaeva oma tunnetest arusaamisega, sest kodus õpetati tundeid kartma. Me näeme alateadlikku survet tunded maha suruda näiteks siis, kui lapsevanem õpetab last: „Jäta nutt. Ära tee sellest väljagi,“ või kui kuuleme, kuidas täiskasvanud arvustavad kedagi, kes oma tundlikkust välja näitab.

Emotsioonid on võimas indikaator selle kohta, mis meis toimub. Ühtlasi on nad osa täiuslikust süsteemist, mis tegeleb kehale osaks saavate kogemuste töötlemisega. Nutmine pole negatiivne nähtus – see võib leevendada stressi ja tuua rahu. Mõnikord tuleb end kokku võtta ja kiiresti reageerida, sagedamini on aga kasulikum rahulikult järele mõelda. Kui ühed ja samad tunded ning stsenaariumid pidevalt korduvad, tähendab see märki, et on vaja tähelepanelikult järele uurida, mis meis toimub.

Kui oleme omaks võtnud, et emotsioonid on võti põhiväärtuste juurde, on ka kergem neile piisavalt tähelepanu pühendada. Tunded annavad meile teavet, mida vajame oma arusaamade muutmiseks ja uute võimaluste nägemiseks.

Ahistavad peremüüdid mõjutavad inimese enesehinnangut ja võimet enesest lugu pidada. Millal iganes takistavad need inimesel endast positiivselt mõelda, on loomulik tulemus negatiivsed emotsioonid. See annab meile olulist teavet. Kui kannatad kas või mõne käitumishäire all järgnevast loetelust, on aeg uurida oma alateadvust ning leida mustrid ja arusaamad, mis su teadvust lõhuvad:

• narkootikumid, alkohol

• nurjunud suhted

• väärkohtlemine

• usuline pettumus ja/või viha

• emotsionaalne eemalehoidmine