Kriisid kuuluvad meie elu juurde, seega tuleb õppida nendega toime tulema

Kriisi kui kohanemisprotsessi käigus võtame vastu seni kasutamata võimalused ja oskused või kanname minevikust üle veel toimiva ja õpime seda oma elus uuel viisil rakendama. Kui maandumispind on piisavalt vetruv, ei ole löök liiga valus. Mida jäigem on pind, millele kukume, seda valusam on kukkumine.

Taustsüsteem moodustab selle nii-öelda „batuudi“ vetruvuse või jäikuse. Siia kuuluvad oma vanematelt päritud ja isikliku elukogemuse põhjal kujunenud arusaamad, kuidas keerulisi aegu üle elada. Samuti oleme omandanud ühiskonnast pärit hoiakud keeruliste olukordade lahendamise kohta.

Viimaks sõltub vetruvus või jäikus ka inimestest, kes meid ümbritsevad, nende mõistmisvõimest, empaatiast ja kas nende hulgas on loomuliku toetajaoskusega inimesi. Maandumispinna jäikust saab pehmendada keegi kõrvalolev abipakkuja või meie ise enese vajadusi mõistes ja nendele vastavalt reageerides. Siin võib abiks olla valmisolek loobuda seni kehtivatest reeglitest ja hoiakutest, mis mõjuvad jäikust suurendavalt. Näiteks loobun peres traditsiooniks olnud vaikimisest valusate kogemuste puhul või arusaamast, et igaüks peab iseseisvalt hakkama saama.

Kriisiprotsessis me langeme alla oma seniselt toimetulekutasemelt. Batuudi puhul on oluline, kuidas me sellele langedes käitume ja mida teeme. Parimal juhul me vetrume rütmiliselt kaasa. Nii kasutame mõistlikult oma allalangemise energiat ja saavutame üleslennuks parima hoo. Maandumiseks olemasolev pind kui puhver saab lööke pidurdada, aga ka muuta energia üles- või edasitõukavaks jõuks, kui me endi liikumise õige rütmiga seome. Kriisis saame batuudiefekti pöörata enda kasuks, aga alati ei pruugi see õnnestuda. Aeg-ajalt jääme jõuetult lebama, kuni hoog raugeb. Siis saame tõusta ja jätkata omal jalal.

Sellisel juhul kaotame küll kukkumise energia ja peame enda liikuma saamiseks rohkem oma või ka teiste jõudu rakendama. Siiski pole see kõige kehvem variant.