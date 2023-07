Mida teha, kui voodis ei ole enam partneriga huvitav?

Mul on üks sõber, kes tegi seda ükskord kinosaalis. Ma ei uskunud, et see on võimalik, aga tänaseks võin omast kogemusest öelda, et on küll. Peab lihtsalt sattuma selline seanss, millele juhuslikult ainult teie kaks olete pileti ostnud.

Kohtan sageli suhtumist, et oh, mis me nüüd enam, meil on kaks last ja … Korra nädalas kiirelt teeme, mis hullamist meil siin enam. Ise on 35-aastased, aga räägivad sellist juttu! Sa võid oma kallimaga juba pikalt koos olla, aga kas sa ikka tead, millised puudutused talle päriselt meeldivad? Või sa ainult arvad teadvat?

Selle teada saamiseks on üks väga hea harjutus. Pange sensuaalne muusika mängima ja küünlad põlema ning võtke paljaks. Kõigepealt näita sina oma kallima kehal, kuidas sina tahaksid, et tema sind puudutaks. Võta selleks aega, näita rahulikult ja põhjalikult. Järgmiseks näitab su kallim sinu keha peal, kas ta tajus kõike õigesti ja kas sulle meeldivad just need hellitused. Kui see tehtud, siis vahetate. Kui te pole sellist harjutust varem teinud, siis on üllatused garanteeritud, sest tavaliselt erineb see, kuidas naine tegelikult tahab, et mees teda puudutaks, sellest, kuidas mees arvab, et naine tahab, nagu öö ja päev. Ja vastupidi ka. Iga naine on erinev ja iga mees samamoodi. Kui su partner tahab sinu keha peal näidata midagi, mis on sinu jaoks natuke piinlik, aga siiski huvitav, mitte päris vastumeelne, siis püüa sellest tundest läbi minna. Teisel pool piinlikkustunnet ootab sind erutus ja kirg, millesarnast sa pole varem kogenud.

Ja suhelge, peegeldage teineteisele tagasi, mida te just kogesite. Anna kallimale teada, kui vägevaid naudinguid sa just kogesid ja kui hea ta on, sest piisavustundest võib paljudel inimestel ka magamistoas puudu jääda. Kas ma tegin seda ikka õigesti? Kas ma suudan teda piisavalt rahuldada? Kas ma kestan piisavalt kaua? Miks ta orgasmi ei saanud? Kui partnerid omavahel seksist ei räägi, käivad duši all ära ja keeravad sõna lausumata magama, võivad nad ennast täiesti sassi mõelda.