Tõeliseks suhteliimiks on paari vastastikune emotsionaalne seotus – kiindumus, usaldus, austus ja lähedus, mitte lapsed, ühine kinnisvara, laen, auto ja koduloom

Suhe on kindlasti ka materiaalne, pragmaatiline, logistiline, seksuaalne ja sotsiaalne liit, kuid tõelist rahuldust pakub suhe siiski vaid siis, kui see on ka tugev emotsionaalne liit. Emotsionaalne liit pakub turvatunnet, abi ja lähedust nii headel aegadel kui ka siis, kui ollakse stressis, raskustes, hirmul, kurb, nõutu. Kui midagi on läinud untsu, katki. Eriti just siis. Just keerulistel eluhetkedel tahame eriti tunda partneri toetavat õlga, julgustavaid sõnu ja mõistmist. Me vajame, et partner oleks kohal, meie jaoks olemas, kirjutab Katrin Saali Saul oma raamatus „Kärgpere käsiraamat“.