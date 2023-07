Meghan Markle kummaline suutmatus valmistada end ette kuninglikku ellu pühitsemiseks oli üllatuseks paljudele tema endistele kolleegidele

„Kas sa vaikisid või sind sunniti vaikima?“ küsis teleoraakel pahaendelise muusika saatel kahetunnise erisaate eelreklaamis oma kõige nõudlikumal toonil. Kaamera liikus Meghani vidukile tõmmatud silmadele, ent peatus enne, kui vastus kõlada jõudis. Nelikümmend üheksa miljonit inimest otsustas saadet vaadata, et kuulda, mida Meghan vastas. Hertsoginna meigis domineeris dramaatiline suitsusilm, mille esmakasutuse au kuulub Walesi printsessile Dianale Martin Bashirile antud kurikuulsas intervjuus. Meghani juuksed olid keeratud madalasse krunni, et need mõjuksid võimalikult pihitoolilikult. Naise fännid said pärast kõvasti arutleda beebikõhtu demonstreeriva pika musta Giorgio Armani kleidi valge lootose mustri tähenduse üle (ülestõusmine!).

Kuninglikke sümboleid analüüsivad koodimurdjad märkasid, et Meghan kandis vasakul käel Cartier’ briljantidega käevõru, mis oli kuulunud tema kadunud ämmale, andes seega mõista, et just tema on võtnud üle kuningakoja tagakiusamise all kannataja teatepulga. Harryt kritiseeriti Twitteris aga löntis sokkide ja lohaka J.Crew’ ülikonna pärast. Tema kaebles peamiselt oma isa, toonase Walesi printsi üle, kes olevat valesti aru saanud Harry mõtteavaldusest rahalise sõltumatuse kohta ja noorema poja kõigest ilma jätnud.

Sussexid esitasid terve rea süüdistusi: kuningakoda olevat eiranud Meghani vaimset tervist; palee ei teinud midagi, et Meghanit ajakirjanduse rünnakute eest kaitsta; perekonna armukadedus. Kõige rängema süüdistusena kõlas kõigi jaoks ootamatult väide, et üks kuningliku perekonna liige (kelle nime ei mainitud) olevat rassistlikult väljendanud „muret“ selle üle, kui tumeda nahaga tol hetkel veel ilmale tulemata Archie sündida võinuks. See oli krüptoniit.