Hea ravimtaime saab päeva ja õitsemise hakul

Raali sõnul tasub ravimtaimi korjata pigem ennelõunal kui õhtupoolikul. Nimelt sisaldavad taimed lõhnavaid eeterlikke õlisid. „Mida palavamaks ilm läheb, seda rohkem eeterlik õli sealt ära lendub. See on umbes nagu, kui inimene palavaga higistab,“ võrdles professor saates „Huvitaja“. Igal juhul peaks inimene tema sõnul korjama ainult neid ravimtaimi, mida kindlalt tunneb.

Taime biokeemia saab professori sõnul hoo sisse õitsemise alguse ajal. „Näiteks piparmündi puhul on just täpselt kõige õigem aeg siis, kui õienupud on välja kujunenud ja hakkavad ka õitsemisel avanema. Siis nad sisaldavad kõige suuremal hulgal eeterlikke õlisid ja muid tervisele vajalikke aineid,“ selgitas ta. Teisisõnu on väga suur vahe, kas koguda õied õitsemise alguses või lõpus.