Mõtle enne, kui midagi soovid

Esialgu kõik vakatavad, siis hakkavad läbisegi naerma. Wend on inimeste inimene. Iga peo kese ja tooniandja. Talle meeldib nii. Wend on ennast korduvalt pakkunud lehma lellepoja pulma kokaks. Tasuta. Nüüd aga tahab rohkem üksi olla?

Kui jõuluõhtul on minu kord soovida, siis oma meelest kavaldan: „Soovin tutvuda täiskasvanuga, kellega koos reisida.“ Mu meelest oli kavalus öelda „tutvuda“, sest selleks, et Wennaga koos reisida, pidi meie suhtes toimuma muutus. Me pole mitte kunagi kahekesi reisinud, kui välja arvata mesinädalavahetuse kruiis Stockholmi kakskümmend aastat tagasi. Alati on mingi „bänd“ meie ümber olnud.