Katkend raamatust „Vaikuse muusika“, mis räägib armastatud laulja Andrea Bocelli elust

„Unetutel öödel, nüüd juba väga sageli, tegelen sellega, et püüan anda mingi vormi oma laialipillutatud mõtetele, kõverpeegeldustele, mis on liiga raske õppe- või tööpäeva tulemus. Ma aina mõtlen ja mõtlen ning selle ainus tulemus on mõnikord uinumine ‒ mitte midagi originaalset, filosoofilisest või kunstilisest vaatenurgast väärtuslikku. Muusika jääb isegi ilma minu määratluseta rikkaks kõigest, mida on juba öeldud ja kirjutatud. Ja nüüd ma siis purskan siia viletsale märkmikulehele kõige banaalsema, naeruväärsema asja maailmas; selle, mida on juba tuhat korda taeva poole hüütud: „Muusika on minu jaoks vajadus nagu armastuski, see on ka ennekõike minu saatus, sama möödapääsmatu kui aja möödumine.“

Leidsin selle mõtte Amose lühikesest päevikust, vanast päevikust, milles on säilinud mõned tema luulekatsetused, mida ta aeg-ajalt alates lapsepõlvest kirjutas, vaheldumisi kummaliste, tähtsusetute mõtetega. Nagu ka see mõte, mida ma ennist mainisin lihtsalt sellepärast, et seda on kasulik teada, arvestades, mida ma kavatsen teile temast rääkida. Teisest küljest juhtub sageli, et just need asjad, mis on veidi juhuslikult välja öeldud ja millele ei omistata mingit tähtsust, on mingil segasel, peaaegu tahtmatul moel asjad, mis kirjeldavad kõige paremini iseloomu ja toovad kirjutaja tõelise sisemuse kõige paremini päevavalgele.