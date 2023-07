Teadliku hingamise abil vähendad stressi ja pikendad eluiga

Dr O’Hare selgitab: „Kui me hingame sisse, hakkab süda kiiremini tööle. Selle protsessi mehhanism on keeruline, see kätkeb endas parasümpaatilise närvisüsteemi (nii-öelda piduri) pärssimist. See on umbes nagu mäest alla sõites jala pidurilt ära võtmine, mille tulemuseks on see, et auto hakkab kiirendama. Kui me välja hingame, süda aeglustub, mis võrdub mäest alla sõites taas pidurile vajutamisega – auto hakkab aeglustuma.“6 Hingamine on vahend, millega saame ise oma ajusse ja närvisüsteemi häkkida!

Kõrget HRV-d (südame löögisageduse muutlikkus) on seostatud pikaealisusega ning see on pöördvõrdeline stressiga. Mida suurema stressi all sa kannatad, seda vähem su südametöö hingamisega kiireneb ja aeglustub. Mida väiksem on su stress, seda suurem on sinu HRV amplituud. Kui sa tunned end hästi, on see tipus või optimaalne.

HRV-d vähendavad mitmed asjad: vanus; kroonilised haigused nagu näiteks diabeet, südameveresoonkonna haigused, vähk, ülekaal, stress, ärevus, depressioon, tubakatoodete tarvitamine või unetus ning vähene füüsiline liikumine.

Aeglase hingamise praktiseerimine kiirendab HRV-d, toetab südant ja aitab stressiga paremini hakkama saada. Oluline on õppida hingama kiirusega kuus hingetõmmet minutis. Seda tehes tekib juba viie minutiga selline huvitav fenomen nagu „südame resonants“ (heart resonance).

Südame koherentsus tähendab südamerütmi pidevat kõikumist. Seda seostatakse hea tuju või meeleoluga – sisemise tasakaaluga – seisundiga, kus meeled on erksad ent lõdvestunud, energiast pakatavad ent rahulikud. Südame koherentsust on võimalik saavutada erinevatel viisidel. Selleks on kognitiivseid meetodeid, nagu näiteks visualiseerimine, aga seda kasvatavad ka sellised praktikad nagu tai chi, jooga, pidev füüsiline tegevus ja meditatsioon. Kui me kujutame endale ette või meenutame mõnda meeldivat sündmust või toredat kogemust, kasvab südame koherentsus.