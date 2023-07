NÄDALA TAROSKOOP 10.-16.07 | Pühendu sellele, mida teed ja edu saabub!

Nädala kaartideks on päike ja müntide kaheksa. Käes on aeg, kus jõuliselt tõusevad päevakorda need teemad, mis vajavad sinu tähelepanu, pühendumist ja süvenemist. Olgu selleks sinu tööasjad, eraelu või enesearengu valdkond, igal juhul pead nüüd enda jaoks aega võtma, et täielikult kohal olla selles, millega parasjagu tegeled. Pinnapealsus ei too tulemusi. Kuid kui tegeled sellega, milles on sinu hing ja meel täielikult asjasse pühendatud, siis suudad oma ellu suuri muutusi tekitada ja liikuda oma unistuste täitumisele lähemale.

Suhete osas tasub nüüd keskenduda kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Isegi kui sa tahad igale poole jõuda, kõigiga suhelda, kõikidel sündmustel ja üritustel osaleda, siis tõmba parem pidur peale. Vali enda jaoks välja need inimesed ja need kohad, kes/mis sind tõesti kõnetavad ja sisemist rõõmu tekitavad. Just suhted lähedaste inimestega saavad praegu suurema tähenduse, kui võtad teadlikult aega, et nautida ühiselt koos oldud hetki. Praegu on hea aeg ka uute suhete loomiseks, sest ühiste huvidega inimesed tõmbuvad jõuliselt üksteise suunas.

Tööalaselt pead nüüd keskenduma, et vältida vigu ja toime tulla nende olukordadega, mis on keerukad ja väljakutseid esitavad. Sa võid saavutada väga häid tulemusi ja luua viljakaid uusi kontakte, kuid selle eelduseks on põhjalik eeltöö ja detailideni pühendumine. Ka raha osas on üsna head väljavaated. Sul on hea intuitsioon, et teha kasulikke tehinguid ja soodsaid oste.

Tervise osas tasub nüüd endaga tegelemine käsile võtta, sest nii oma meele kui keha turgutamine, ravimine ja hellitamine toovad kaasa kiirelt väga head tulemused. Liigu palju, joo piisavalt vett, puhka ja maga, ammuta häid emotsioone. Luba endal nautida loodust ja taimi, mis sinu hinge ja keha funktsioneerimist külluslikult toetavad.

NÄDALA TAROSKOOP 10.-16.07

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)