Ärevus on alati sõnumitooja

Praegu on probleem selles, et kui tegelikult pole järgmise käänaku taga tiigrit, seostavad tänapäeva inimesed oma ärevust peaaegu millega tahes ja nimetavad seda siis intuitsiooniks. Justkui osa psüühest, mis arenes ohule eriti vastuvõetavaks – võitle või põgene reaktsioon – ei tea, mida endaga peale hakata. Kuna selle esmane töö on ära võetud, liigub see nüüd viimase vastupanu rajale ja see näeb sageli välja nii, nagu uuritaks sisemist silmapiiri, kas seal pole ohtu. Kas ma olen koos õige partneriga? (Kas armastus on turvaline?) Kas ma teen kellelegi haiget? (Kas mul on turvaline?) Kas mul on piisavalt raha? (Kas ma olen kaitstud?) Kas mul on parandamatu haigus? (Kas elu on turvaline?) Me kohtame neidsamu küsimusi sellesama hoiakuga – elu või surm –, mis hoidsid meid elus džunglis või metsikus looduses ning see tundub nagu häire ja paanika. Aga me oleme uues ajastus ja see ürgne häiresüsteem, mis meid kunagi väga hästi teenis, vajab kaasajastamist ja ümberorienteerimist nii, et me ei projitseeri ärevust teistele, endale ja maailmale. Kui miljonid inimesed üle kogu maailma kannatavad ärevuse all, siis peaksime ka ülemaailmselt aru saama, et meie sees on võimas kutse areneda inimestena uues suunas.