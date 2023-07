Juulikuu energiad: mida toovad endaga kaasa käimasoleva kuu astroloogilised liikumised

Päike jätab hüvasti vesise Vähiga ning siseneb tulisesse Lõvisse. Lõvi hooaja elujõulisuses leiame tänulikkuse, mis kiirgab meie avanenud südamest. Päikese kohalolu Lõvis valgustab meie teed, juhendades meid nägema uut visiooni ja navigeerima elu uue kire ja eesmärgiga. Meid julgustatakse omaks võtma oma sisemist valgust, nägema oma kaasasündinud väärtuseid ja särama edasi kindlameelse enesekindlusega. Kuid samal päeval alustab Veenus oma tagurpidi liikumise teekonda Lõvis, lisades Lõvi hooaja energiale peene kihi introspektsiooni ja ümberhindamisi. Veenuse retrograad Lõvis kutsub meid ümber hindama südameasju, suhteid ja enesehinnangut. See julgustab meid mõtlema meie soovide, väärtuste ja selle üle, kuidas me väljendame armastust ja kiindumust. Sel perioodil on oluline olla ettevaatlik ja eneseteadlik. Veenuse tagasipöörde ajal kutsutakse meid südamesse sukelduma, hindama ümber meie suhteid ja tuvastama valdkondi, mis vajavad tervendamist ja kasvu. See on aeg introspektsiooniks ja uue ühenduse loomiseks meie autentsete soovidega. Veenuse tagasipöörde ajal Leos saame töötada selle nimel, et viia meie suhted ja isiklikud väärtused kooskõlla meie kõrgemate minatega. Navigeerides nende energiate vahel eneseteadlikkuse ja introspektsiooniga, saate kasutada Lõvi hooaja ja Veenuse tagasipöörde õnnistusi, sillutades teed isiklikuks kasvuks, eneseväljenduseks ja sügavamateks sidemeteks teistega.

27. juulil ühineb Merkuur Veenusega, mis on sel ajal retrograadis Lõvis, aktiveerides südame ja mõistuse sügava ühinemise. Selle transiidi ajal kogeme tõenäoliselt soovi eneseväljenduse järele meie professionaalsetes püüdlustes. Meie suutlikkus efektiivselt ja kõnekalt suhelda paraneb, võimaldades meil oma ideid kirglikult ja autentselt edastada. See on aeg teha tööd kunstilise hooga ja innovatiivse mõtlemisega, haarates teisi oma unikaalse visiooni ja stiiliga. Lisaks julgustab see kombinatsioon meid mõtisklema meie väärtuste üle ja kuidas need sobivad meie professionaalsete püüdlustega. On aeg ümber hinnata meie ambitsioone, tagades seda, et need oleks kooskõlas meie tõeliste kirgede ja põhimõtetega. See on sobiv hetk taas külastada ja taaselustada karjääri eesmärke, süstides neisse uuenenud mõtteviisi ja autentsust. Siiski on oluline läheneda sellele transiidile teadlikult ja ettevaatlikult, kuna Veenuse retrograadne liikumine tähistab introspektsiooni ja ümberhindamise perioodi. Võime külastada uuesti mineviku lahendamata probleeme meie professionaalsetes võrgustikes. On oluline olla kannatlik ja diplomaatiline kui käsitleda kõiki võimalikke konflikte või väljakutseid, mis selle ajal ilmnevad.