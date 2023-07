Me ei suuda end täielikult avada, sest meie näiline mina tahab end ka tähtsana tunda, olla keegi – isegi kui see keegi on pinges ja rahuldamata. Ta ei taha olla mittekeegi, puhas avatus, piiritu armastus, lõputu sügav olemine.

Piiritu armastus on meie tegelik olemus, see, mida keeldume omaks võtmast. Sellest keeldumine on meie kõige suurema pinge allikas. Ja nii peegeldabki meie kibemagus seksuaalelu ilmekalt seda lükka-tõmba võitlust kahe poole vahel, kus ühele poole jääb sügav soov armastada ja olla avatud ning teisele instinktiivne vajadus turvatunde järele ning klammerdumine pinnapealse enesehinnangu külge.

Seksides igatseme ülevoolavas kehalises rõõmus oma pseudominast täielikult vabaneda, kuid samas me ka kardame ennast kaotada. Me tahame oma armsamaga nii sügaval tasandil ühte sulanduda, et kahe inimese haavatavad südamed üheks valguseks saaks, kuid samas me sõdime selle üksolemise vastu. Tunneme piinavat igatsust kõikidest kaitsekihtidest lahtilaskmise ning kogu oma alastuses avatud armastusse sukeldumise järele, kuid üksiti me ka pelgame sellega kaasnevat haavatavust.

Me januneme ja kõhkleme. Me tahame seksuaalse armastuse kaudu jagada oma olemise sügavaimat sügavust, jumalikku sügavust, ja me kõhkleme. Avatud olemine on kõige alus ning meile olemuslikult omane, ent ometi me kõhkleme ja oleme kaitseseisundis. Me keeldume usaldamast.

Suutmatus usaldada on sageli tingitud minevikust: meid on lapsena väärkoheldud, armasam on meid hüljanud, partner on olnud isekas, eemalolev, kinnine või taktitundetu.

Selliste asjadega on väga oluline tegeleda, vaja on suhelda ja neist rääkida, vaja on kasutada teraapiat, toetavate sõprade ja tarkade õpetajate abi ning on vaja ise areneda ja kasvada. Lisaks sellele on sageli vaja end ka kaitsta – nii füüsiliselt kui emotsionaalselt – vägivaldsete ja destruktiivsete suhete eest.