Meil on suur vägi. Vägi leppida eluga just sellisena, nagu see on. Ja sellisena, nagu pole

Munk rääkis tasa ja ühtlaselt keeles, millest ma ei suutnud tabada sõnavahesid. Tõlk, kes oli temaga kaasas, andis ta jutu mulle edasi. Nad rääkisid, et tal on püsiv köha ja et ta käis ühe sisehaiguste arsti juures, kes laskis teha kopsust röntgenipildi. Kui saabusid pildid vasakpoolse kahtlase, aga määramata varjuga, käskis arst teha terve keha skaneeringu. Tulemused olid rohkem kui kahtlased. Munga keha oli täis väikesi osakesi, millel peale vähi polnud muud loogilist seletust. Need olid ta kopsudes, luudes ja maksas.

Mind oli religioon alati huvitanud – mitte ainult juudiusk, milles ma kasvasin, vaid kõik religioonid. Töö algusaegadest peale, jälgides, kuidas usk patsiente ja nende lähedasi kõige raskematel aegadel aitab, on see huvi ainult süvenenud. Tiibeti buda munga tulek mu ooteruumi tundus nagu hetk, mida olin oodanud, ning see esitas mulle väljakutse ja muutis mind alandlikuks, olles arst, kes väärib tema eest hoolitsemist.

Ma juhtusin parajasti olema ooteruumis, kui see munk saabus. Ta oli just selline, nagu olin munka ette kujutanud, sileda raseeritud peaga, pika oranži rüüga, traatraamidega prillid lahkete, tarkade silmade ees. Ta oli kõhn, umbes 160 sentimeetri pikkune ja kaalus mitte rohkem kui 60 kilo, aga ta kohalolek täitis ruumi. Teda nähes kummardasin ma instinktiivselt.

Kui ma San Diegosse kolisin, otsisin uusi võimalusi ja kujutasin ette, et olen päikese käes ookeani ääres, ning see aitab vähendada onkoloogitöö vältimatut stressi. Algul sõitsin ma sageli randa, et vaadata päikeseloojangut ookeanil – looduse võlutrikki iga päeva lõpul. Aga kuud möödusid ja ma ei käinud enam päikeseloojanguid vaatamas, isegi ei mõelnud neist, sest mind halvas mu ärevus ning aina pikenev nimekiri vaevusi ja häireid.

Ma küsisin, kas tal on küsimusi, ja ta raputas pead. „Ei, aitäh, doktor.“ Ja siis ta naeratas mulle – lahket julgustavat naeratust, mis pani mind tundma end nii, nagu oleksin laps ja isa sasiks mu juukseid või vanaema patsutaks mu kätt ja ütleks, et ta on minu üle uhke.

Pärast seda rääkisin ta piiratud ravivõimalustest ja nende võimalikust edust. Selle kopsuvähi spetsiifika ei allu viimastele bioloogilistele või immunoloogilistele ravimenetlustele, sageli isegi rängale kemoteraapiale mitte. Me oleks aga võinud püüda peatada vähi edasist levikut ja metastaase taanduma panna. Ma võinuks läbi vaadata kõik vastavad katsetamisjärgus kliinilised uuringud, et leida, kas ta võiks mõnesse kandideerida. Ta võinuks saada ka palliatiivset kemoteraapiat, mis seisneb selles, et haigust tõrjutakse ajutiselt eemale, nii et patsiendil oleks rohkem aega ja vähem sümptomeid.

Ma olen näinud diagnoosi saanud patsientide igasuguseid reaktsioone kogu emotsioonideskaalalt, aga see oli kõige häirimatum vastus, mida ma kunagi olin kuulnud. Polnud mingit märki sellest, et munk suruks oma teisi emotsioone alla, et ta kurvastaks, oleks vapustatud, vihane, kibestunud või hirmunud. Lihtsalt leppimine. Nagu oleksin ma talle öelnud, et vihma hakkab sadama.

Ma rääkisin mungale ta seisundist – kopsuvähi metastaasid üle kogu keha – ja et kirurgiline vahelesegamine on asjatu, sest vähk oli levinud igale poole. Tõlk andis mu sõnad ettevaatlikult edasi.

Ma pöördusin tõlgi poole ja ütlesin, et ma imetlen munga rahulikku käitumist ja imestan, kuidas ta nii hästi vastu peab. Munk vastas mulle tõlgi kaudu, öeldes: „Ma armastan kogu loodust.“ Ma arvasin, et ta rõhutas sõna kogu, aga võib-olla tegi seda tõlk? Ma astusin sammu ukse poole, aga mul oli küsimus, mida ma ei saanud jätta esitamata. „Ka vähki?“ küsisin ma, mõeldes, et olin valesti aru saanud. „Kogu loodust?“ Ta noogutas ja saatis mulle jälle õndsa naeratuse. „Jah,“ ütles ta. „Kõik on armastus.“

Ta tekitas tunde, et see on nii lihtne. Mind rabas munga täielik leppimine haiguse progresseerumisega, ehkki see võis lõppeda vaid surmaga.

Selle aja jooksul, mil ma munka ravisin, ei küsinud tema ega ta tõlk kordagi haiguse põhjuste kohta. Nad ei küsinud, miks võis ta saada just selle vähi, mis peamiselt ohustab suitsetajaid. Ma arvan, et ta teadis vaistlikult, et see ei tähenda midagi.

Mul oli piinlik oma naeruväärse reaktsiooni pärast nahavähile, kui püüdsin selles süüdistada oma elu või iseloomu või hoiakuid. Mul oli veel pikk tee minna, et jätta see raske etapp oma elus seljataha, aga seda konkreetset viga ei teinud ma enam kunagi.

See lühike aeg koos mungaga inspireeris mind vaatama probleemile otsa, pea püsti, koos nende meeste ja naistega, kes tulid minu juurde, koormatuna oma haigusega seotud negatiivsetest emotsioonidest. Mõned arvavad, et nad on ise selle põhjustanud, just nagu mina olin arvanud. Teised arvavad, et nad on haiguse kuidagi ära teeninud. Mõnel on vähidiagnoosi pärast piinlik, sest inimesed, kes pole asjaga kursis, kipuvad pidama seda viletsate või riskantsete tervise- või elustiilivalikute tagajärjeks. Munk – võib-olla kõige puhtamalt elav inimene, keda ma kogu oma karjääri jooksul olen ravinud – ei esitanud kunagi seda küsimust. Ma otsustasin kinnitada igale patsiendile, et tema ei põhjustanud vähki, ei kutsunud seda enda juurde ega ole seda ära teeninud. Onkoloogias pole süüdistamisele ruumi – see on ebaproduktiivne ja valus tee ning sellest ei tule diagnoosi saanud inimesele kunagi midagi head.

Munga haigus kinnitas fakti, et see haigus võib esineda mis tahes eluviisi puhul ja kellel tahes. Kas sa saad elada viisil, mis seda ära hoiaks? Absoluutselt, ja palun tee seda! Kas see tagab kindlalt, et sa ei haigestu? Ei, seda mitte. Kui oled mu kabinetti jõudnud, siis kas see loeb, mida sa tegid või ei teinud minevikus? Ei. Diagnoosi saamise hetkest peale oled sa võlgu endale ja inimestele, keda armastad, olevikus elamise ja tulevikku vaatamise. Päev, mil sa kohtud esimest korda oma onkoloogiga, võib olla su elu kõige õigem päev, et lasta minevikul minna, saata see pärivoolu minema ja mitte kulutada oma hinnalist energiat tagasivaatamisele.

Ma lepin sellega, mis on – see on väärt mantra, mille olen omaks võtnud ja sageli ka teistele soovitan.