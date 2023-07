Hoia oma mõtted täis lootust ja armastust, see tõmbab ligi sarnase energiaga inimesi

Mõni aeg hiljem kutsusid sõbrad naise ühisele õhtusöögile. Pärast seda otsustasid sõbrad läbi astuda ühest uuest kohalikust baarist. Niipea, kui naine uksest sisse astus, langes tema pilk ruumi tagumisse nurka. Seal nägi ta tuttavat noormeest, kellega oli keskkoolis kurameerinud; tegelikult oli see olnud naise viimane poiss-sõber enne oma tulevase mehega kohtumist. Üks ühine sõber kutsus naise teistest pisut kõrvale ja ütles talle, et mees oli kõik need aastad endiselt temasse armunud olnud. Nähtavasti polnud tal kunagi ühtegi tõsisemat suhet olnud, sest ta oli kogu selle aja jooksul just seda naist oodanud. Naine tundis huvi ning läks mehega juttu tegema. Nad heietasid mõnda aega üheskoos ja mees kinnitas kuuldut – ta oli lootnud ja palvetanud, et naine ühel päeval tema ellu naaseb. Mees veenis end, et kui nii juhtub, siis on tegu märgiga, et nad jäävad igaveseks kokku. Mida kauem nad vestlesid, seda enam sai naine aru, et sellel mehel on olemas kõik, mida ta oli eales ühelt partnerilt soovinud, ning õitsele puhkes uus armulugu. Nüüd on nad koos ja kavatsevad abielluda, ise meeletult õnnelikud.