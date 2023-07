Ära küsi, mida maailm vajab. Küsi, mis paneb sind üles ärkama, ning mine ja tee seda

Koletised on nagu lapsepõngerjad. Kui sa neid ignoreerid, hakkavad nad kõvemat kisa tegema. Tavaliselt on kõige parem nende sõnumeid tähele panna. Kirjuta need üles. Ma tean, et see tundub olevat intuitsiooni vastand, ent nende üleskirjutamine ja omaksvõtmine ei tähenda, et need saaksid jõudu juurde – see annab hoopis meile rohkem jõudu. See annab meile võimaluse öelda: „Ma saan aru. Ma näen, et kardan, aga teen seda ikkagi.“