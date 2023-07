Mida sa tegelikult vajad, et olla õnnelik?

Kuigi sa praegu oma olukorraga võib-olla rahul pole (pead elama ilma selleta, mida üle kõige tahad), selgita välja asjaolud, mille tõttu see ebamugavus võib samas ka mugav olla. Näiteks soovid rohkem raha, ilma et peaksid selle teenimiseks palju vaeva nägema, kuid tegelikult sulle täitsa meeldib kõvasti töötada, sest pead endast rohkem lugu, kui pingutad. Või tahaksid end rohkem armastada, aga sul on oma sõltuvus tega mugav, sest need aitavad valu varjata ja seepärast sa ei tahagi muutuda. Pane kirja oma võltsid lohutajad.

Järgmiseks küsi endalt, kas meetod, mida vajaduste rahul damiseks kasutad, on tulemuslik. Kas see meetod töötab? Mõtle järele, millised käitumisviisid on sulle kasulikud ja millised mitte. Püüa selgusele jõuda, kas su tegutsemismeetod aitab saavutada seda, mida soovid.

Nüüd küsi endalt, kuidas soovitut saavutada. Kui tahad rohkem armastust (või võimet iseennast rohkem armastada), mõtle, kuidas. Kasutada heaolutunde saavutamiseks mõnuaineid? Mõnedki valmistavad toitu või seksivad selleks, et end armastatuna tunda, või püüdlevad heakskiitu. Nad muretsevad enda väljanägemise pärast – mis neil seljas on, mis tööd teevad või kellega seltskondlikult suhtlevad. Kas sa sõltud teiste hinnangust, kuna sa ei armasta ennast piisavalt?

Ühe seminari ajal teatas mu klient, et tahab endale üle kõige rantšot osta. Küsisin, mida see talle annab, ning tema vastas: „Vabaduse.“ Üks naine naeratas, tõstis käe ning selgitas, et rantšo omamine ei tee kedagi vabaks. Tema oli rantšos üles kasvanud ning teadis, millist tohutut vastutust ja seotust see tähendab. Minu klient soovis tegelikult sõltumatust, mitte rantšot. Rantšo oli talle lihtsalt ideaali sümbol. Kui ta leiaks sisemise vabaduse, siis küllap ta ka naudiks maatüki omamist. Aga kuni ta ei leia sõltumatust iseendas, pole välistel teguritel mingit tähtsust. Mõtle oma soovide üle tõsiselt järele. Mida sa tegelikult kõige rohkem tahad?

Kui mina sellele küsimusele vastasin, mõistsin, et olin sisimas veendunud, et mina olen halb ja teised head. Oletasin, et kõik teised said oma vajadused rahuldatud, aga kui minuga nii ei olnud, olin ise süüdi.

Mõtle, kas su sisemised veendumused on seotud pere omadega. Kas on võimalik, et su vanemad või vanavanemad tund sid samamoodi?

Lõpuks võta hetk mediteerimiseks. Kujuta ette energiakogumit, kuhu on koondunud kõik, mis seisab sinu ja eesmärgi vahel. Anna sellele kogumile kuju ja värv, küsi endalt, miks sa tahad seda alles hoida. Kui oled vastuse leidnud, küsi edasi, kuidas see takistus aitab sul vajadusi rahuldada. Vaatle, kuidas see objekt näib valelikult pakkuvat seda, mida tahad. Jälgi, kuidas see tegelikult takistab sind edasi liikumast.

Kui tunned, et oled valmis vabaks saama, kujutle kogumit uuesti. Jälgi vaimusilmas, kuidas päikesekiired teda valgustavad, kuidas ta nende all plahvatab ning muundub positiivseks energiaks. Kui mõni osa sinust tahaks temast kinni hoida või kui kujutis tuleb tagasi, mõtle, et see ei aita sind. Kui meelepete on paljastatud, on loomulik, et tahad sellest vabaneda. Pettekujutelmast loobumine aitab igavesest küünlapäevast edasi pääseda ja näha järgmist päeva täiesti uuena.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Rebecca Linder-Hintze raamatust „Tervenda oma suguvõsa mustreid ja perekonna lugu“.