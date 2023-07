Ilona Karula: väljumine sisemisest valust

Endasse sulgutakse siis kui meid ei mõisteta. Seetõttu on soovitav praktiseerida enese mõistmist, et mitte sõltuda teiste poolsest mõistmisest. Kui me väljast mõistmist ei saa, siis muudab see meid õnnetuks. Selleks, et mitte olla õnnetu tuleb iseennast püüda mõista.

Väga vaikseks muututakse siis kui meid ei kuulata. Seetõttu on soovitav praktiseerida enese kuulamist läbi sisemise hääle, et teha vahet, millal rääkida ja millal vaikida. Kui puudub võimalus enese terviklikuks väljendamiseks, siis on soovitav vaikida.

Pikk suhe ei tähenda veel, et selles suhtes on kõik hästi. Head suhted sõltuvad suhetest iseenda pimedama ja heledama poolega. Mida paremini ennast tunned, seda paremini sõna otseses mõttes ennast igas suhtes tunned ja tead, kus asub su koht. Kui kohta pole, tasub lahkuda.

Teemad, mis inimest emotsionaalkeha tasandil väga sügavalt puudutavad ja mida endas süvitsi hingevalu kaudu läbi elatakse veavad inimese haiguste sagedusele. Tervenemine algab hetkest, mil teadvustatakse valukeha põhjust ning otsustatakse seda haava endas tervendama hakata. Sageli võib tervenemine alata täieliku eraldumise kaudu valedest inimestest kui taas ühinetakse iseendaga. Kui ollakse endast väljas, siis ollakse sõna otseses mõttes endast väljas. Tuleb astuda tagasi endasse.

Inimesed muutuvad sagedamini siis kui miski neis murdub. Selleks, et enda vastu olla hea ei tohi teiste vastu olla halb. Et saada vabaks tuleb praktiseerida lahti laskmise kunsti. Tarkus seisneb teadvustamises ja uue suunaga edasi liikumises. Seevastu rumalus seisneb unustamises ja kolmandat korda usaldamises.

Kui lasta ennast aastast aastasse kividega loopida, siis järelikult nauditakse seda. Kui sa kividega loopimist ei armasta, siis astu ringist välja. Korja sinu poole pillutud kivid kokku ning ehita nendest oma impeerium, kuhu kividega loopijatel pole asja.