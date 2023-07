Olge tänulikud iga hetke eest!

„Kas need on sinu enda mõtted? Suurepärane,“ leidis kunstnik. Miljardär paistis veidi häbenevat. „Looda sa! Ei, need kuuluvad stoikust fi losoofi le Senecale. Need on pärit tema traktaadist „Elu lühidusest“.“

„Miks me nii kaunil hommikul surmast räägime?“ uuris ettevõtja, kellele näis see teema ebamugavust valmistavat. „Sest enamik meist tahab, et meil oleks rohkem aega. Aga ikkagi raiskame me sedagi, mis on meile antud. Surmale mõtlemine aitab keskenduda sellele, mis on tõeliselt oluline. Vahest siis lõppeb see digimaailmas vegeteerimine ja pidev internetis passimine, mis kulutab su elu asendamatuid tunde. Oma päevi sa ju tagasi ei saa,“ teatas miljardär kindlal, kuid sõbralikul toonil. „Lugesin eile, kui linnast kohtumiselt tulin, uuesti läbi raamatu „Päevavalgust püüdes“. See on tõestisündinud lugu edukast fi rmajuhist Eugene O’Kellyst, kellele arst andis teada, et tal on kolm ajukasvajat ja ta elab veel ainult paar kuud.“