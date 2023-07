Kui sind hoiab tagasi hirm läbikukkumise ees, siis ei saa sa ka edu saavutada

Läbikukkumine ei ole oma olemuselt valulik või negatiivne. Teise nurga alt vaadatuna on see lihtsalt eduni viiv tagasisidestav protsess. Suurem osa inimestest, kelle ettevõtmisi on saatnud edu, on elanud üle korduvaid tagasilööke ning proovinud seetõttu pidevalt uusi lähenemisi. Nad kasutavad „ebaõnnestumist“ tagasisidena, et midagi peaks muutma, mitte märgina, et neil oleks inimesena midagi viga. Vaata enda ümber – üldiselt on need niinimetatud edukad inimesed kogenud palju rohkem ebaõnnestumisi kui need, keda me nimetame läbikukkunuteks.