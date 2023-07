Tuhanded Linnutee tähed võivad pärineda hoopis Andromeeda galaktikast

Astronoomid on ammu tähele pannud, et meie Linnutees võivad mõned tähed mõnel puhul, näiteks musta augu lähedale sattudes nõnda suure hoo sisse saada, et võivad galaktika külgetõmbejõu ületada ja galaktikate vahelisse ruumi paiskuda. Sellest tähelepanekust ongi sugenenud mõte, et sama moodi võib tähti välja paiskuda ka Andromeedast.