Teadlik seksuaalsus | Hinga energiat mööda oma keha esikülge alla

Kui te mõlemad tunnete, et see on asjakohane, võid oma käe viia kõhult tema suguelunditele. Kui õrnalt partneri suguelundeid puudutad, võib tal olla kergem meeles pidada, et energiat tuleb mööda keha esikülge alla tõmmata, läbi kõhu kuni suguelundite ja vaagnapõhjalihasteni välja.