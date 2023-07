Nipid meestele: kuidas õppida ära õigete puudutuste keel?

Meeldib see sulle või mitte, kuid mõned puudutused võivad su naise jaoks isegi ebameeldivad või ebamugavad olla. Kui sa neist ei loobu, ei edasta nende sõnum enam armastust, vaid hoopis näitab, et sa ei hooli ta tunnetest ja vajadustest. See, et sulle mingisugune konkreetne puudutus naudingut pakub, ei tähenda, et see ka su naisele naudingut pakuks.

Mõned puudutused on ühemõtteliselt seksuaalsed ja eeldavad kogu tähelepanuga pühendumist. Sellesse kategooriasse kuuluvad kindlasti eelmäng ja vahekord (neist hiljem pikemalt). Ka sensuaalne seljamassaaž. Seksuaalsed puudutused eeldavad tavaliselt rohkem aega ja pühendumist – mitte ainult selles mõttes, et puudutused ise võtavad rohkem aega, vaid selliste asjade jaoks tuleb ette valmistuda ning teisalt pead sa ka mõistma, millised puudutused on naise jaoks armastuse avaldamine. Kui seljamassaaž sinu naisele armastusavaldusena mõjub, on massaažikursustel käimisele kulutatud aeg, energia ja raha kindlasti hea investeering.

On lihtsaid armastavaid puudutusi, mis võtavad vaid hetke. Näiteks käe õlale asetamine, kui sa naisele kohvi valad, või oma keha surumine tema oma vastu, kui sa köögis temast möödud.

Sellised puudutused ei võta aega, aga vajavad sellisel juhul läbimõtlemist, kui puudutuste keel pole sinu esmane keel ja sa pole kasvanud üles „puudutajate“ peres. Kui võtad üheskoos telekast filmi vaadates naise kaissu, on see lihtne liigutus, aga väljendab ehedalt su armastust. Kulub vaid hetk, et korraks puudutada naist, kui temast kodus olles möödud. Kodust lahkumise ja koju naasmise juurde võib kuuluda vaid väike suudlus või embus, kuid see võib naise jaoks väga tähendusrikas olla.

Kui sa oled kindlaks teinud, et su naise esmane armastuse keel on puudutuste oma, sõltub kõik su kujutlusvõimest ja fantaasiast. Mõelda välja, kuidas ja kuna oma naist puudutada, võib osutuda meeldivaks väljakutseks.