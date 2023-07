NÄDALA TAROSKOOP 3.-9.07 | Pead leidma kuldse kesktee oma soovide ja vajaduste vahel

Tööalaselt võiksid nüüd püüda vähendada muretsemist, samuti ületöötamist. Kui sinu õlgadele on pandud palju kohustusi, siis leia viise, kuidas teha asju efektiivsemalt ja vajadusel palu abi. On väga tõenäoline, et mõni probleem, mis tundub sulle ülisuur ja lahendamatu, leiab väga lihtsa ja kiire lahenduse. Raha kipub kergelt käest kaduma. Kui see sulle stressi tekitab, siis vaata oma väljaminekud hoolikalt üle. Paljud kulutused on välditavad või kui ei ole, siis vähemalt tee endale plaan, mis aitab sul näha, milline sinu finantsseis on. Teadmine aitab vähendada stress ja leida paremaid lahendusi.

Suhete osas suudad praegu luua suuremat harmooniat ja liikuda suunas, mis teeb sind õnnelikuks. Sul tasub märgata oma tundeid ja olla hetkedes võimalikult kohal. Nii teed teadlikke otsuseid ja valid enda jaoks just selle, mis sinu südant rõõmu ja rahuloluga täidab. Mõtle kõige selle peale, mille üle sa oled tänulik ja näita seda ka välja. Ole ise selline, nagu soovid, et teised sinuga oleks. Ole oma parim sina ja ka sinu suhted teistega laabuvad sujuvamalt ja liiguvad sinu jaoks parimasse suunda.

Nädala kaartideks on mõõdukus ja õnneratas. Praegu pead leidma kuldse kesktee oma soovide ja vajaduste vahel. Isegi kui sa usud, et oma saatust ei saa muuta, siis ikkagi on vaid sinu enda teha, kuidas sa oma igapäevast elu elad, kuidas oma suhteid lood ja millisena sa maailma tunnetad. Anna oma parim selleks, et saaksid kogeda parimat võimalikku elu. Just mõõdukus ja oma südamehääle kuulamine on need asjad, mis aitavad sul pikas plaanis nautida oma teekonda.

Nädala võtab kokku mõõkade kuninganna. Oled aus ja otsekohene ning ei karda välja öelda oma arvamust. See võib küll kohati tekitada pingeid või vastuseisu, kuid kuna sa ei tee otseselt kellelegi liiga ega kahjusta kellegi huve, siis suudad siiski oma soovid ellu viia. Kui soovid, et suhted oleksid sujuvad, siis võiksid pisut leebemalt ja taktitundelisemalt käituda. See ei tähenda, et pead end maha suruma, lihtsalt võiksid pisut kaaluda, kuidas end väljendada.

Nädala kaardiks on õiglus. Praegu pead olema oma tegudes hoolikas, sest saad vastu just nimelt sama mõõdupuu järgi, mida välja annad. See ei tähenda, et peaksid oma soove alla suruma või allaheitlikult käituma. Vastupidi, toimi oma südame õiglustunde järgi - aita neid, kes seda tõesti vajavad ning jäta nende õppetunnid neile, kelle arenguks need vajalikud on.

Nädala energiad võtab kokku karikate kaheksa. Tunned, et see olukord, milles oled sunnitud viibima, on end sinu jaoks ammendanud. Olgu selleks siis mõni töö- või elukorraldusega seotud asi või hoopis suhe. Igal juhul igatsed sa, et segased ajad jääksid selja taha ning võiksid alustada taas puhtalt lehelt. Sa oled oma hinge kogunud hulga negatiivseid emotsioone ning pead leidma ka viisi, kuidas neist vabaneda. Alles siis võid sa tõeliselt edasi liikuda.

Nädala kaardiks on karikate kuningas. Pühendud nüüd rohkem teemadele, mis mõjutavad su hinge ja südant. Hindad oma lähedasi ja pereliikmeid ning näitad neile seda julgesti välja. Soovid, et koos veedetud aeg oleks kvaliteetne ja pakuks meenutamisrõõmu ka tulevikus. Naudid kunsti, kirjandust, häid filme ja toredaid koosviibimisi.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab karikate kümme. Ees on ootamas hea aeg, kus eesmärgid ja unistused täituvad. Eriti sobiv on periood pere, lähedaste ja sõpradega suhtlemiseks ning suhete parandamiseks. Suudad inimesi lausa suurepäraselt mõista ning naudite vastastikku üksteise seltskonda. Ka romantika ja armastuse osas toob nädal häid uudiseid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku karikate kuus. Oled oma mõtetega rohkem mineviku juures ja unistad vanadest headest aegadest. See kõik on tore, kuid ära lase end minevikust liigselt kaasa viia. Mõned asjad muutuvad ajas ning sul on õigem kohaneda ning mitte elada illusioonides. Hoia meeles kõike head, mis on olnud, kuid oma tänase päeva otsused tee siiski hetkesituatsiooni arvestades.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab saatan. Sel nädalal tasub hoolikalt jälgida, et sa ei satuks kiusatustesse, millele järgi andes võib sind hiljem tabada suur pettumus ja kahetsus. Sa tunned, et pole oma otsustes läbinisti vaba ja sõltumatu. See tunne on petlik, sest tegelikult oled ainult sina ise see, kes oma elu kulgu kontrollida ja suunata saab. Eriti tähelepanelik ole oma rahaasjade osas.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on karikate kolm. Nüüd on aeg jagada positiivseid emotsioone oma lähedastega ja sõpradega. Sind ootavad ees toredad kohtumised, huvitavad üritused ja inimesed, kes jagavad sinuga samu väärtushinnanguid ning kelles leiad endale mõttekaaslasi. Võta endale teadlikult aega, et kogu hingest nautida ja pisut aeg maha võtta. Sa oled väärt parimat!

Ilmunud on ka ALKEEMIA TAROSKOOP 2023, mille saad tellida SIIT või leiad selle suurematest raamatupoodidest!