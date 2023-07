Käes on täiskuuaeg! Üles kerkivad lahendamata teemad ja inimsuhted võivad pingestuda

Täiskuu kulminatsioon on 3. juulil kell 14.39, Päikesega Vähi värgis. Millegi väga riskantsega ei tasuks praegu lagedale tulla, kuna inimesed kipuvad olema pigem konservatiivsed ning reegleid järgivad. Sobilikud tegevused on kõik maised asjad, mis nõuavad kohusetunnet, pühendumist ja järjekindlust.

Vältida tasuks kangekaelsust ja liigset enesekesksust. Inimsuhted võivad pingestuda just seetõttu, et ei soovita minna kompromissile. Enne tasub mitu korda mõelda ja siis alles öelda, nii säästad end ja teisi soovimatust tülist ja valestimõistmisest.

Täiskuuaeg on hea selleks, et negatiivsetel emotsioonidel minna lasta. Samuti saad nüüd välja astuda nendest mustritest, mis on sinu edasi liikumist pärssinud ja sind mugavustsoonis paigal hoidnud. Vaatle praegu üles kerkivaid teemasid tähelepanelikult ja märka, millist õppetundi nad sinu jaoks endas sisaldavad.