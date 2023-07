Astronoomid tabasid ülimassiivsete mustade aukude ühinemise kõla

Astronoomid suutsid Albert Einsteini rohkem kui saja aasta eest kirjeldatud gravitatsioonilained esimeste korda pildile püüda 2015. aastal. Sarnaselt tiigil sibavatele putukatele tekitavad liikudes laineid kõik massiga kehad. Vee asemel panevad need lainetama aegruumi enda. Enamasti on kehad aga kaugelt liiga kerged, et neid oleks võimalik märgata inimeste käsutuses oleva tehnikaga. Nõnda nägid astronoomid toona kahe musta augu surmaspiraali. Päikesest kümneid kordi suurema massiga kehad tekitasid võbelusi, mida oli võimalik registreerida rohkem kui miljardi valgusaasta kaugusel.