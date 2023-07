ALKEEMIA TAROSKOOP JUULIKUUKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Kaljukits (22. detsember – 19. jaanuar)

Armastus. Sind ootab ees periood, kus austajate puuduse üle kurta ei saa. See ei ole ka mingi ime, et sa teistes huvi äratad, sest tunned end enesekindla ja ihaldusväärsena ning just sellised inimesed mõjuvad magnetina. Kipud tundma tõmmet kõige ebatavalise ja salapärase vastu ning soovid omandada uusi kogemusi. Tunned, et sinu seksuaalsus on jõuliselt ärganud.

Küllus. Sind ootab ees areng paremuse poole. Tegemist võib olla nii töökohasisese edasiliikumisega, mõne tööreisiga või võimalusega hakata tööle hoopis kodus. Igal juhul puutud kokku huvitavate ettepanekutega, mis murravad väljakujunenud rutiini ning aitavad jätta nii mõnegi stressi tekitava situatsiooni või teema minevikku.

Tervis. Sul on palju energiat ning pakatad elujõust. Naistele on praegune periood väga viljakas, seega, kui oled soovinud last saada, siis nüüd on õige aeg tegutseda. Hea aeg alustada ka terviseprogrammi või dieediga, sest motivatsioon on kõrge ning see kindlustab edu saavutamise.

Veevalaja (20. jaanuar – 18. veebruar)

Armastus. Kui tavaliselt eelistad oma sügavamad emotsioonid enda teada jätta, siis nüüd oled väga avatud ja näitad kogu maailmale, mis tunded su südame on vallutanud. Selline käitumine ei ole tulnud muidugi päris niisama, just nüüd tunnetad tugevalt, et lõpuks ometi on keegi tõeliselt eriline sinu ellu saabunud. Kulged armastuse energias ja naudid iga hetke.

Küllus. Ees ootab mõni muutus, mis paneb sind harjumuspärasest turvatsoonist väljuma. Esialgu tunned ebakindlust, kuid samas on see ainus, mis paneb sind edasi liikuma ja arendab. Praegu ei ole hea aeg alustada uusi projekte. Pigem tee kokkuvõtteid ja vaata üle, millega oled rahul ja mille osas soovid teha muutusi. Raha ei maksa praegu samuti investeerida ega laenuks anda.