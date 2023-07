Ilona Karula: sünkroonsused elus on märgid, et oleme oma hinge ja Kõiksusega hästi joondunud

Sünkroonsused elus on märgid, et oleme oma hinge ja Kõiksusega hästi joondunud. Seepärast tunduvadki mõned ebaloogilised asjad ühtäkki maagiliselt loogilised ja inimene hakkab liikuma suunda, kuhu kutsub tema hing.

Kui mõistuse teel ollakse oma eesmärgiga seotud, mis metafooriliselt tähendab justkui käed oleksid ahelatega piiratult seotud, siis hingeteel ollakse oma eesmärgiga ühenduses, mil on vabad inimese tiivad, et lennata ja luua enda tundes, oma usaldavas unikaalsuses, oma signatuuri järgi.

Palju on usaldusküsimusi, et oma tundele järgneda.

Kui on tegemist sinu hinge eesmärgiga, siis väljakutsete läbimine käib potentsiaali pingutamise kaudu. Kui on tegemist võõra eesmärgiga, mis pole sinu hinge jaoks, siis on tegemist potentsiaalitu eneseväsitamisega.

On paratamatus, et rõõmsate tulemusteni jõudmiseks kogevad paljud mitu aastat ebamugavat pingutuste perioodi, et ülejäänud aastat nad saaksid oma töövilju kasvõi natukene maitsta. Sageli saab see saatuslikuks põhjuseks, miks oma eesmärgi täitmise finišisse ei jõuta, sest hingeteest on loodud justkui kuvand, kuidas panust välja andmata peab saama võimalikult palju, mistõttu tahetakse „puuvilja“ enne krabada kui viljapuu maha istutatakse.