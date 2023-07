Alkeemia lugemisnurk | Maskid, mida kasutad oma hingehaavade peitmiseks, ei ole igavesed

Me kanname maski ainult siis, kui tahame end kaitsta. Näiteks kui inimene tunneb ebaõiglust, mida tema suhtes on mingitel asjaoludel ilmutatud, või mõistab enda üle kohut, et oli ebaõiglane, või kardab, et teda mõistetakse tema ebaõigluse pärast hukka, siis ta „paneb ette“ rigiidse maski, s.o hakkab käituma nagu jäik, rigiidne inimene.

Et paremini ette kujutada, kuidas haav ja sellele vastav mask omavahel seotud on, pakun sulle välja analoogia. Sisemist haava võib võrrelda füüsilise haavaga, millega oled ammu harjunud, ei pööra sellele enam tähelepanu ega hoolitse selle eest. Aga et haava mitte näha, sidusid selle lihtsalt kinni. See side ongi mask. Otsustasid, et nii on kõige parem – justkui polekski haava tekkinud. Arvad sa tõsiselt, et see ongi probleemi lahendus? Muidugi mitte. Kõik me teame seda hästi, ainult mitte meie ego. Tema ei tea. See on tema moodus meid alt vedada.

Vaatame käehaava. Oletame, et sa ei tunne tugevat valu, kui keegi sideme vastu puutub. Kui keegi aga armastusepuhangus haarab sul haigest käest, siis kujuta ette tema imestust, kui sina kisendad: „Ai! Sa teed mulle haiget!“ Kas ta tahtis sulle valu tekitada? Ei. Ja kui sul on valus iga kord, kui keegi puudutab su kätt, siis just sellepärast, et olid ise otsustanud oma haavaga mitte tegelda. Teised inimesed ei ole sinu valus süüdi!

Nii on lood ka su teiste haavadega. Kandkem arvude keelde ümber juhused, kus oleme veendunud, et meid hüljati, jäeti maha, reedeti, alandati või käituti meiega ebaõiglaselt. Tegelikult iga kord, kui tunneme valu, on see vaid meie ego, kes veenab meid, et süüdistada on selles vaja kedagi teist.