Dagmar Oja: minule pole keegi kunagi öelnud, et vaata õige peeglisse. Kui mu elukaaslane seda mulle ütleks, saadaksin ta kohe pikalt

Dagmar: „Minu enese jaoks pole kehakaal kunagi probleem olnud. Pigem on minu kehakaal olnud probleemiks teistele. Sain sellest teadlikuks, kui rootsi lauljanna Sahlene Eestit 2012. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel esindas ja ootamatult teatati mulle ja Kairele, et meie talle finaalis bäkki ei laula. Selgus, et meid vahetati rootslaste vastu välja. Järgnevalt ilmus Eesti ajakirjanduses ridamisi artikleid, mille pealkirjadest võis lugeda, et Sahlene lükkas eesti bäkilauljad kõrvale, kuna nad on liiga paksud.“

Dagmar: „See on muidugi tõlgendamise küsimus, sest meie kõrvalejätmise tegelikku põhjust meile ei avaldatudki. Sel ajal olime me suhteliselt kleenukesed. Olime küll laval teistest pikemad, aga mitte paksud. Hiljem Sahlene endaga rääkides saime teada, et rootsi produtsent otsustas meid asendada rootsi taustalauljatega. Rootsis on taustalauljate hulgas väga tihe konkurents ja kahel järjestikusel aastal samu bäkilauljaid Eurovisiooni lauluvõistlusele juba üksnes seetõttu lihtsalt ei valita.“

Elu tegi aga oma keerdkäike. 25. mai 2012. a Õhtulehe artiklist võis lugeda järgmist: „Kogu lugu võttis hoopis uue pöörde, kui rootslanna ärapõlatud vokalistid said Maltat esindanud Ira Losco taustalauljaiks. Tollesse rivvi kuulusid peale Vilgatsi ja Oja veel Liisi Koikson, Jelena Juzvik ja Airi Allvee. Toona muigas Malta delegatsiooni juht irooniliselt: „Meie ei vali taustalauljaid välimuse, vaid hääle järgi!

Loo finaal oli aga kõikeütlev: Sahlene upitus rootslastest seltskonna toel 3. kohale, Malta tõusis tükkis eestlastest bäkiga teisele. Õnn sõitis mürinal eestlannade õuele: esikolmikusse tuleku puhul ootas neid Malta puhkusereis.“

Mis tunne sul oli, kui lugesid, et olete rootslaste vastu paksuse tõttu välja vahetatud?