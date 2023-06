Kas oled seda kogenud? See on suhtes üks võimsamaid manipuleerimisvorme

Emotsionaalse väljapressimise meetodid ei pruugi olla silmnähtavad. Tegelikult on need sageli vaevu aimatavad. Näiteks võib naine nalja heita, et kui peika teda endale hoida tahab, peab ta talle seksuaalselt rohkem tähelepanu pöörama. Või kui mees tahab, et naine teeks nii, nagu talle sobib, võib ta ähvardada teda vihjates, et ega selliseid mehi pole kerge leida, kes kahe lapsega naist tahaks. Emotsionaalse väljapressimise puhul kasutatakse teise inimese ohjamiseks ka süütunde tekitamist. Nii juhtus näiteks mu kliendi Rubiniga. Rubini naine ei armastanud üksi olla. Eriti vihkas ta seda, kui mees komandeeringusse läks.

„Iga kord, kui mul oli vaja tööreisile minna, hakkas ta manguma, et ma ei läheks. Püüdsin seletada, et ma pean, et ma jään tööst ilma, kui seda ei tee. Aga tema väitis, et kui ma teda armastaks, otsiks ma teise töö. Sellise, kus reisima ei peaks. Ärasõidupäeva hommikul vaatas ta mulle otsa haavunud lapse pilguga. Tundsin end tohutult süüdlasena, et jätsin ta üksi.

Ma pidin minema, aga tundsin end kohutavalt. Helistasin talle igal õhtul ja tema nuttis ja anus, et ma koju tagasi läheks. See oli südantlõhestav. Ja asja tegi hullemaks veel see, et kui ma ära käisin, jäi ta peaaegu iga kord haigeks veel ka. Mõnikord oli asi nii hull, et ta sattus haiglasse. Pidin reisi katkestama ja koju tagasi sõitma.

Ta ei teeselnud haigust – ta päriselt jäigi haigeks. Aga ta ka imetabaselt tervenes niipea, kui ma tagasi jõudsin. Lõpuks ma väsisin enda süüdi tundmisest nii ära, et tulin töölt ära ja otsisin sellise, mis reisimist ei eelda. Kahjuks teenin ma nüüd poole vähem ja meil on rahaliselt päris raske.“

Toon järgnevalt ära ohumärgid, mille puhul võib eeldada, et tegemist on emotsionaalse väljapressimisega.