Dale Carnegie soovitused hirmust ja muretsemisest võitusaamiseks

Edu saavutamiseks peame olema julged. Paraku ei suuda paljud andekad, intelligentsed ja edasipüüdlikud inimesed edu saavutada, sest nad on hirmust halvatud. Me ei pea olema kartlikud. Meis kõigis on võime hirmust võitu saada.

Hirm kõigis oma väljendumisviisides – kas siis mure, ärevuse, viha, kadeduse või arguse näol – on inimkonna suurim vaenlane. Meil on võime need hirmud kergesti hävitada ja neutraliseerida, kui vaid muudaksime oma mõtlemist. Hirm viib meid masendusse, rõhub ja lämmatab. Kui me hirmule järele anname, muudab see positiivse ja loova vaimse suhtumise vähetootlikuks ja negatiivseks, mis omakorda mõjub kõigile saavutustele hukutavalt.

Hirm on pessimistlik, usk optimistlik. Hirm eeldab alati läbikukkumist, usk eeldab edu. Hirmude täitumise pärast muretsemine suurendab tõenäosust, et need ka päriselt täituvad. Lõpeta muretsemine täpselt samamoodi, nagu loobuksid mis tahes halvast kombest, mis on sulle põhjustanud kannatusi.

Oma hirmule järeleandmise asemel võta omaks lootusrikas ja optimistlik suhtumine.

Hirmude ületamise teele asudes peame esmalt mõistma, mida me täpselt kardame. See on alati midagi sellist, mis pole veel juhtunud; teisisõnu on hirm olematu.

Julgus saab alguse hirmust ülesaamisest, aga asi on enamas kui lihtsalt hirmu alistamises. See tähendab riskimist – kas siis rahaga, tulevikuga või isegi oma eluga.

Ainus viis hirmu hävitada on sellega silmitsi seista. Nagu Emerson on öelnud: „Tee seda, mida teha kardad, ning sinu hirm muutub põrmuks.“

Tee otsuseid julgelt. Sihikindlad inimesed ei oota soodsat olukorda; nad ei tegutse sündmustest lähtuvalt; sündmused peavad lähtuma nendest.