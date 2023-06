Sinu naha toon näitab ära, milliseid terviseprobleeme sul võib esineda

Punased piirkonnad või punakas jume

Enamik meist seostab punast värvi südamega ja Hiina meditsiin teeb seda samuti – punane toon on seotud südame ja vereringega. Punased laigud või üldine punakas jume näol osutab sellele, et veresooned on laienenud, ning Hiina meditsiinis seostatakse seda liialdamisega – niisiis võid seda märgata, kui olid õhtul kaua pidutsemas või sõid nädalavahetusel palju rasvast või vürtsikat toitu. Söö puhast toitu, lisa oma toidusedelisse kergelt seeditavaid värskeid toite, ja sa saavutad parema jume.

Roheline või sinine

Kui keegi on näost roheline, siis on tal süda paha või käib pea ringi. Hiina meditsiinis omandab su nägu sinaka või roheka tooni siis, kui maks või sapipõis peavad kõvasti töötama. See võib olla tingitud alkoholiga liialdamisest või rasvasest toidust, mis võib põhjustada survet su sapipõiele. Ent see võib olla ka märk, et koormad oma keha toksiinidega. Püüa vähendada keemia mõju.

Kollane

See võib tähendada paljusid asju, aga tavaliselt on see seotud probleemidega põrnas või kõhus ja annab märku, et kehal on midagi puudu – kollakas kahkjas jume on sageli märk toidu halvast imendumisest või seedimisest. Kui näen kollaka nahaga patsienti, teen sageli ka toidutalumatuse testi – eriti kui kollasus on silmade või suu ümber. See märk näitab, et midagi su toidusedelis ei sobi sulle või on su soolestiku tervis kuidagi tasakaalust väljas.

Kahvatus

Naha kahvatust on sageli seostatud kopsude või käärsoole probleemidega – astmaatikutel on tihti palju kahvatum nägu kui mu teistel klientidel, samuti on see kahvatu neil, kellel piimatooted põhjustavad kopsupaisu. Kui kopsuprobleemid muutuvad hullemaks või inimese seisund läheb raskemaks, näiteks puhituse puhul, võib nahk omandada hallika või tuhakarva tooni. Kahvatust seostatakse ka suure stressiga, kui veri suunatakse tähtsamatesse organitesse.

Tumedad piirkonnad