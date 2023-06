Mis on see piir, mis enamasti mehi häirib, kui paljude meestega naine on maganud?

Mis tähtsust sel on, mitme naisega ma maganud olen või mitme mehega on mu naine? Loevad ainult mineviku tähendusrikkad suhted.

Enda seksuaalsuse avamiseks, avastamiseks või väljaelamiseks lävitud partnerite arv või käive toob avaldades partneris esile vaid armukadedust, ebakindlust või halvemal juhul ka jõuetut viha. Selle arvu avaldamine ei anna midagi juurde täisväärtusliku paarisuhte toimimisele. Loeb ainult see, millised ja kui sobivad on partnerid teineteisele käesolevas hetkes ning see on ka peamine, millele peaks keskenduma.

Reaalsuses kipub ikkagi olema nii, et kui mulle avaldab oma seksuaalpartnerite arvu ka minu elus peamiselt seda rolli täitev naine, siis on mul sellest lihtsustatult öeldes siiralt poogen. Kui aga mulle väga armsaks ja lähedaseks saanud naine peaks numbriks ütlema viiskümmend neli, siis võib täiesti tahtmatult juhtuda, et vaatlen teda hiljem nagu teerulli alla jäänud vaesekest ning mu armsusetunde peab pärast seda samuti jagama kahekohalise numbriga. Reaalsus.

Usun, et ka ühtegi naist ei paneks kuigi eriliselt tundma teadmine, et ta on oma partneri saja kolmekümne kolmas seksperiment. Samas on kindlasti palju inimesi, kes soovivad oma kallima kohta teada iga viimsetki detaili ja neile soovin ma nende teel ainult helget kulgemist. Mina selle reha otsa ei kavatse astuda. Iga inimese soov on ennast partneri silmis siiski erilisena tunda ning kõigest, mis seda saboteerib, loobub minu kogemuses iga intelligentne inimene mängleva kergusega.

Allikas: Margus Vaher „Aga miks mehed sellised on?“