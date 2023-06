Retsept | Tee rohelist energiast pakatavat smuutit

See, et hea seedimine aitab hoida keha tervena, on teada juba ammu. Vähem teatakse aga seda, et soolestiku mikrofloora mõjutab tugevalt ka immuunsüsteemi, energiataset, meeleolu, keskendumisvõimet, toitumist, kehakaalu ja elukvaliteeti.Kuidas siis häid soolestikubaktereid stimuleerida? Siin on üks mõnus turgutav smuutiretsept, mis annab energiat ja pakub kehale vajalikke vitamiine.