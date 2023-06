Teadvuse arendamine annab võimaluse kogeda inimeseks olemise kõiki aspekte

Need on teadvuse aspektid:

Leppimine

Teadlikkus

Kavatsus

Õppimine

Üldjoontes on nii, et kui sa pole millestki teadlik, siis sul pole selles osas ka valikut. Seega on teadlikkuse arendamine esmatähtis. Samas, kui sul pole mingit algelist enesega leppimise võimet, võib enesesse vaatamine olla väga piiratud ja valulik tegevus – kaasneb palju mõtteid, nagu „Issand jumal, ma pole tegelikult selline. Pole võimalik. See on kellegi teise pärast nii“. Isegi hullem on see, kui see keegi teine on sinu vanem… või su kaasa.

Budistidel on üks tore mudra ehk käteasend, mida meditatsioonil kasutatakse. Parem käsi, mis sümboliseerib teadlikkust, paigutatakse kaastunnet sümboliseerivale vasakule käele. Inimesed ei paljasta end, kui sa ei loo turvalist ja leplikku olustikku. Sama kehtib ka enda, oma mõtete ja käitumise jälgimisel.

Leppimisvõimeta jääb teadlikkus piiratuks.

Leppimine ja teadlikkus toovad kaasa mõistmise. Mõistmine aga ilma tegutsemiseta võib olla nagu lohutusauhind: „No näed, mul olid vanasti kõik need halvad harjumused, ilma et ma oleks neist midagi teadnud. Nüüd ma aga tean neist kõike…“ Samas aga tegutsemine ilma leppimiseta on kohutav. Pole vahet, kui palju sa muutud, rahulolu ei saabu kunagi. Seega hea muutuse aluseks on mõistlik leppimise ja muutumise kavatsuse tasakaal, mis väljendub tegudes.

Kavatsus on see, kuidas sa oma valikuid sõnastad ja neile energiat annad. Elus on suur rõhk enesega leppimisel ja enda tunnustamisel. Siiski saad seda leppivust üsna kindlalt kasutada, et panna oma elus rohkem häid asju juhtuma, sest tead, et tahad ja väärid neid. Arvatavasti tahad ka maailmasse oma tähendusliku panuse anda. Selleks on vaja kavatsust. Võid seda suunata pideva tahtejõu abil väga spetsiifilise eesmärgi suunas või võtta veidi vabamalt ja loomingulisemalt, et liikuda paindlikuma visiooni suunas. Samas võib see olla ka kombinatsioon neist kahest.