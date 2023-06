Usalda elu, mitte ära ürita kõike alati kontrollida

Kord abikaasaga nädalalõpureisil viibides panin tähele üht meest lennuliini piletikassa juures. Ta oli endast väljas, kuna lend hilines. Oletasin, et mehe viha põhjus oli hirm. Arvatavasti kartis ta, et jääb sihtpunkti hiljaks. Hirmu allasurumiseks üritas ta kogu olukorda oma kontrolli alla võtta ning kaotas lõplikult enesevalitsuse, kui mõistis, et ei suuda lennuliiklust kuidagi mõjutada. Ta oli stressis ja mures ning tema viha nakatas teisigi. Ta tundis, et on kaotanud võimu olukorra üle ning sama tundsid ka teised, kes teda aidata püüdsid.

Me tahame tunnetada endas jõudu elu tulemusrikkalt juhtida, kuid pideva mõjutamissooviga me küll eesmärki ei saavuta – hirmud osutuvad tavaliselt ekslikuks. Kõike ette kirjutada üritades ei usalda me inimesi ega olukordi. Näiteks mu abikaasa „kivimüür“ oli tema viis kaitsta end nur jumise valu eest. Ent kuni müür püsis, oli mees jõuetu soovitut looma ning just see sundis teda tajuma nurjumist.

Usk ja usaldus on mõjutusvahendite vastandid, mis aitavad teelejäänud takistustest üle saada. Selle asemel et muretseda kallite inimeste pärast, võime uskuda, et neil läheb hästi, isegi kui see kahtlane tundub. Närveerimise asemel on vaja olla kindel, et asjad sujuvad. Parem panustada energia usaldusse ja usku kui hirmu – siis suudame tunda õnne ja meil on jõudu nii ennast kui ka teisi toetada. Stressi võib vältida, kui usume, et lõpuks saab kõik korda – tõsi on see, et nii lähebki.