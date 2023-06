NÄDALA TAROSKOOP 26.06-2.07 | Hea aeg selleks, et lahendada armastuse ja suhetega seotud probleeme

Nädala kaartideks on müntide kaks ja mõõdukus. Nüüd on aeg selleks, et tuua oma ellu tagasi tasakaal ja harmoonia. Kui vahepeal kaldusid tegelema mõne konkreetse valdkonnaga oma elus süvitsi ja jätsid muu tahaplaanile, siis nüüd on aeg muutusteks. Leiad aega ja võimalusi selleks, et panustada aega ja energiat neisse teemadesse, mis on sinu elus samuti olulisel kohal, kuid millega pole jõudnud tegeleda. Olgu selleks siis mõni soiku jäänud projekt, enese eest teadlikult hoolitsemine, puhkuse võtmine või lihtsalt liigsete emotsioonide ja muretsemise kõrvale jätmine.

Suhete osas on hea aeg selleks, lahendada küsimusi, mis on tekitanud pingeid. Praegu suudavad inimesed hoida oma emotsioone kontrolli all ning iga pinge ei lahvata tüliks. Võimalikud teemad, mis esile kerkivad, on seotud rahaga ning ühiselt planeeritavate ostudega. Kui oled vallaline ja alles ootad oma ellu seda õiget, siis peaksid üle vaatama, kas sinu elus on uuele partnerile ka aega ja ruumi. Selles osas pead enda suhtes väga aus olema.

Tööalaselt tuleb sul nüüd otsus vastu võtta. Pead enda jaoks läbi mõtlema, mida tulevikus teha soovid ja kuidas kõige paremini jõuda nende eesmärkideni, mille endale püstitanud oled. Raha osas ei pruugi olla kõige lihtsam seis. Raha küll tuleb, kuid kohe leidub ka koht, kuhu selle peab investeerima. Samas, kui sa mõtlematuid kulutusi ei tee, siis ei tohiks suuremaid raskusi ka ette tulla.

Tervise osas tasub nüüd olla tähelepanelik. Hoolimata sellest, et väljas on suurepärased ilmad ja kõik võimalused oma tervise eest hästi hoolitseda, peaksid märkama, kas kõik see ka sulle positiivselt mõjub. Kuna meie suvi on üürike, siis kiputakse üle pingutama nii aiatööde, päiksevõtu kui jahedas vees ujumisega. Kõike võib aga tuleb jälgida, et ei muututaks hulljulgeks ja endale liiga ei tehtaks.

NÄDALA TAROSKOOP 26.06-2.07

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)