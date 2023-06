Armusuhete saladus: kuidas tõmmata ligi oma elu armastust?

Inimesed võivad küll öelda, et tahavad ligi tõmmata armastust ja ülevoolavalt õnnelikku suhet, aga jäävad siis toppama küsimuse juures: „Kes?“. Nad arvavad, et täiusliku suhte tingimustele vastab ainult üks konkreetne inimene. Aga universum näeb kaugele tulevikku ja teab, kas see konkreetne inimene täidab sinu unistused või muutub sinu õudusunenäoks. Kui sa ei saa sellelt inimeselt armastust, võid arvata, et külgetõmbeseadus ei toimi. Aga toimib küll. Kui sinu suurim soov on ligi tõmmata armastust ja olla ülevoolavalt õnnelik, siis võta universumit kuulda. Universum ütleb sulle: „Ei, tema pole sinu jaoks õige. Palun ära seisa mul jalus, ma püüan sinu ellu täiuslikku inimest tuua.“

Üks noor naine oli täiesti veendunud, et oli kohtunud oma elu armastusega. Ainus probleem seisnes selles, et mees ei tundnud tema vastu sama. Ta oli küll naise vastu hooliv ja helde, aga kaugemale asi ei läinud. Sellegipoolest hakkas naine mõttes ette kujutama kõikvõimalikke romantilisi lauseid, mida mees talle võiks öelda. Ta hakkas isegi pidama päevikut, kuhu pani kirja katkeid nende kujuteldavast armuloost, nagu see kõik toimunuks päriselt. Ometi näis kogu see fantaseerimine meest veelgi kindlamalt üksnes sõbra rolli tõrjuvat. Järgnevate kuude ja aastate jooksul ristusid nende teed siin ja seal mitu korda. Naine andis endale lubaduse, et kui mees taas tema ellu tuleb, siis on tegu märgiga universumilt, et nad on mõeldud koos olema. Umbes samal ajal alustas naine tööd uues ettevõttes, kus ta kohtus ühe teise mehega ja juhtus midagi tõeliselt kummalist. See mees oli täpselt selline, nagu naine oli päevikus kirjutanud. Nad armusid meeletult ning naine kirjeldas seda kui oma elu kõige kaunimat suhet ja kõige ülevoolavamalt õnnelikumat armastust. Hiljem mõistis ta, et universum reageeris sellele, keda ta tegelikult sügaval sisimas tahtis, mitte sellele, millist konkreetset inimest ta enda arvates tahtis. Ja universum andis omalt poolt naisele ideaalse mehe, kes suutis talle pakkuda kõike, mida naine soovis.