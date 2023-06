Harmoniseeri tšakrate tööd taimede abil

Juurtšakra ühendab meid maaga ning hoolitseb vaimse ja füüsilise maanduse eest. Kui sa tunned ärevust, hirmu ja oled tasakaalust välja, siis võiksid oma juurtšakra tööd tasakaalustada järgmiste taimede abil: võilillejuur, ingver, salvei.

Sakraaltšakra on sinu keskus, see on seotud loovuse, naudingute, rõõmu ja intiimsusega. See on tõelise sinu keskus. Need taimed aitavad sul nautida oma kehas olemist ning lasevad sul julgelt avaldada oma loomingulisust ja emotsioone: saialill, karkade ehk hibiskus.

Päikesepõimik on sinu isikliku väe ja eluenergia keskpunkt. See on keskus, mis tegeleb motivatsiooni üleval hoidmisega, et saavutada eesmärke ning samuti oma enesehinnangu ja enesekindluse tasakaalu säilitamisega. Kui sinu päikesepõimiku töö on blokeeritud, siis võid tunda end jõuetuna. Need taimed aitavad toetada päikesepõimiku laitmatut toimimist: rosmariin, kaneel, apteegitill.

Südametšakra on sinu armastuse ja kaastunde keskus. See reguleerib nii enesearmastusega seonduvat, kui ka teiste vastu tuntavaid tundeid. Kui selle tšakra töö on häiritud, siis väljendub see armukadedustundena, üksinduse kogemisena, liigse omanditundena ja kibestumisena. Kasuta neid taimi, et viia südametšakra harmooniasse: roos, jasmiin ja viirpuu marjad.

Kurgutšakra on seotud meie eneseväljendusega ning suhtlemisega. Kui sa tunned, et ei suuda välja öelda seda, mida tegelikult sooviksid, siis kasuta neid taimi: sidrunhein, eukalüpt, punase ristikheina õied.

Kolmanda silma tšakra on seotud sinu alateadvuse ja intuitsiooniga. Kui sa tunned, et sinu kujutlusvõime ei toimi hästi ning samuti ei suuda sa kuulata oma sisehäält, siis tasuks sul kasutada järgmisi taimi: sinine lootos ja münt.

Kroontšakra on seotud valgustatuse, vaimse arengu ja universumiga ühenduses olemisega. Kasuta neid taimi, et tasakaalustada tšakra tööd: sandlipuu, viirukipuu ja lavendel.