Ära hakka muutustele vastu

Seda näitas lihtne lugu, mis juhtus mõne aasta eest mu pojaga. Ühel päeval tuli ta minu juurde, väike pind sõrmes. Võtsin pintsetid ning selgitasin, et pind tuleb välja tõmmata. Poiss aga kartis. Pool tundi püüdsin veenda, et ta paigal püsiks, kuid lõpuks pidin teda lihtsalt kinni hoidma, et pind välja tõmmata.

Hirm tekitas ebaproportsionaalselt suure vastuseisu suhteliselt väikese probleemi ees. Asi oleks võinud kergelt laheneda; kuid hirm tekitas vastupanu, valu ja traumat, nii et väikesest seigast sai lausa draama. Täpselt sama lugu on perekondlike käitumismudelitega, millest hoiame kinni ega taha loobuda. Vältimatut eemal hoida püüdes kardame ebamugavust, tekitame endale suuremat valu.

Tuleks mõista kõige olulisemat tõsiasja: haiged käitumismudelid on tavaliselt seotud tuttavate mugavustsoonidega. Oleme ebameeldiva rutiiniga nii harjunud, et lausa klammerdume selle külge. Valime pigem valu, sest tundmatus võib olla veel hullem. Nii klammerdumegi halvema olukorra külge, pannes muutustele vastu, sest ebamugav on nii mugav – tõeline paradoks!

Osa inimesi ei tunne ennast hästi ka siis, kui saavad soovitu kätte, sest hästiolemine pole tuttav. Kui aga tõesti tahta unelmate täitumist, tuleb mugavustsooniga hüvasti jätta.

Otsi mugavust oma minevikust

Kavatsedes tervenemise eesmärgil mugavustsooni piire laiendada, oleks hea alustada perekonna ajaloost. Sa tead nüüd, et negatiivne käitumine tuleb sageli perekonna traditsioonidest, kuid tõsi on seegi, et sama kehtib ka positiivse käitumise kohta. Oma tausta uurimine võib olla valus, kuid ka tervendav. Perekonna mineviku uurimine toob lohutust paljudele, kes kasutavad seda tunnet ära, et murda välja ohtlikest negatiivsetest tsüklitest.

Perekonnaloo teadmine aitab mõista, kuidas sa siia maailma tulid, ning hoida sidet oma perega. Selline uurimus loob võimsa ühtsustunde eri põlvkondade vahel.