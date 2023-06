ALKEEMIA PODCAST|„Anneli Urge teraapialabor“|Kuningakoja salajased paberid

Podcastis heidame koos raamatu toimetajaga Koidu Raudvere terapeutilise pilgu kuningakoja salajastesse paberitesse ja viime kuulaja põnevale teekonnale läbi skandaalide, armulugude, võimuvõitluste ja reetmiste, mis on viimase kahekümne viie aasta jooksul Briti monarhiat rünnanud. Arutleme, kas ja kuidas suudab see institutsioon säilitada oma müstilise väärikkuse pärast kuninganna Elizabeth II lahkumist, kes haruldaselt kohusetundliku valitsejana pühendas elu oma rahva teenimisele ka siis, kui kiindumus pere vastu ja suverääni vajadus kaitsta monarhiat olid hakanud teineteist välistama.

Kuninganna Elizabeth II väidetav mantra „Mitte kunagi enam!“ läbib juhtlõngana kogu Tina Brown’i raamatut. Täpsemalt tähendab see, et kunagi enam ei tohi tekkida „teist Dianat“ – et ühe kuningliku perekonna liikme ülemaailmne populaarsus ületaks ja varjutaks Briti monarhi oma. Podcastist selgub, miks kuningakoja jõupingutustest hoolimata näib, et „mitte kunagi enam“ on kiiresti saabumas.