13 maagilist jaanitraditsiooni, mis toovad õnne, armastust, ilu ja tervist!

1. Mine loodusesse. Lisaks sõnajalaõie otsimisele tasub täna korjata eriliselt väekaid ravimtaimi ja teaha saunavihtu.

2. Käi saunas. Enne suurt jaanipidustust tuleks käia saunas, pesta keha ja puhastada meel. Nii saad minna aasta ühele olulisemale pühale väärikalt vastu.

3. Tee tuld. Tule tegemine, tulele minek ja seal olek on tähtsamaid asju jaanipäeval. Tulele peaksid minema kõik, kel vähegi jalg kannab. Esiteks seepärast, et jaanitulel käimine toob suurt tulu ja õnne ning teiseks seepärast, et tulel käimata jätmine võib kaasa tuua õnnetuse.

4. Mine jaanitulele jalgsi, sest see toob head tervist. Tulele minnes peab kindlasti midagi kaasas olema, mida hiljem tulle heita. See on mälestus muistsest ohverdamiskombest. Igaüks võiks tulle viia kasvõi raokese. Neidudel on kombeks visata oma lillepärjad tulle, seejuures midagi soovides lähevad soovid täide.

5. Tee maagiline ring ümber tule. Kui jõuad jaanilõkke äärde, peab kõigepealt kolm korda edaspidi ja kolm korda tagurpidi ümber tule käima, siis tuleb järgnev aasta väga hea.

6. Hüppa üle lõkke. Usutakse, et see toob hea tervise ja kui mõtled hüppamise ajal oma kallima peale, siis saad mehele.

7. Aja seljavalu ära. Istu seljaga jaanitule poole, see viib valud ja vaevad minema.

8. Pane lillepärg padja alla, et näha oma tulevast unes. Jaanitulelt tulles korjavad noored neiud üheksat sorti lilli, punuvad pärja ning panevad selle ristteel pähe. Tagasi vaadata ega kellegagi kõnelda ei või. Kodus pannakse seesama pärg padja alla, siis saab unenäos oma tulevast näha. Hommikul võib pärja puu otsa visata ja kui see sinna püsima jääb ning alla ei kukkunud, siis on kindel, et pulmad on tulemas.

9. Ole varavalgeni üleval. Kuna jaaniöö näol on tegemist aasta lühima ööga, siis on tavaks olla päikesetõusuni ärkvel. See tagab selle, et oled terve aasta virk.