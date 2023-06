Loomus: Jaanid ikka lihavabalt!

„Kliimamuutused on kohal, mistõttu vajab toidujulgeolek ümbermõtestamist ning toidusüsteem muutmist,“ ütles Taimsete Valikute kampaania „Kahvliga kliimamuutuste vastu“ projektijuht Sanne Org. „Pühad vegantoiduga on suurepärane võimalus teha nii loomadele, endale kui looduskeskkonnale jaanidel kingitus,“ jätkas Org.

Iga aastaga on jaanilaua katmine maitsva veganitoiduga järjest lihtsam – erinevate lihaasendajate ja veganišašlõkkide valik on nii mitmekülgne, et paljud pole ilmselt neid jõudnud veel kõiki ära katsetadagi. Samas võib veganšašlõkki teha ka ise kasutades sojakotlette (vt allpool olevat retsepti). Ent rõhutame ka, et sel aastal on tuleoht eriti suur, mistõttu võib olla vajalik hoiduda tule tegemisest ning pühadetoidudki lõkketulel küpsetamiseta planeerida.