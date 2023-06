Käes on suured päevad ehk püha leedoaeg!

Heal lapsel mitu nime. Jõhvi kihelkonnas on öeldud pühadeaja kohta suured päevad. Leedutule nimetus on tuntud Muhumaal, kus säilinud muidki põliseid tavasid ja tõekspidamisi. Päevapesa, päevakäänak, pööriaeg jms on öeldud mitmel pool. Jaanipäeva nimetus on aga pärit kirikukalendrist ning pühendatud juudi soost Johannesele (Johannes – Jaan) selleks, et põlisrahvaste kesksuvepüha kiriku huvides üle võtta. Eelolev suveharjapüha on oma ja põline, see pühitseb meie looduse imet – päikesevalguse kõrgaega. Püha põlised nimetused on nagu nõiasõnad, mis loovad selle väega tugevama sideme.