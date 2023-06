Ohvriroll on inimese enda vabatahtlik valik

Lõpeta ära enda ja teiste süüdistamine; süütunne röövib energiat. Keegi ei ole süüdi selles, kuidas sina elad. Igal inimesel on õigus vigu teha. Ära halvusta ega süüdista teisi inimesi; solvangutele, vihale ja muretsemisele kulutad oma elujõudu. Iga inimene on mänginud sinu elus oma rolli ja sa oled saanud oma kogemused ning läbinud õppetunnid – ole selle eest tänulik. Keegi ei saa sind solvata, kui sa ise ei luba endal solvuda. Ära eelda, et teised inimesed peavad vastama sinu ootustele.

Õpi võtma vastutust enda elu eest ja tee ise oma otsused. Teadvusta, et ainult sina oled vastutav enda elu eest. Iga olukord, mis su elus on juhtunud, on su enda loodud ning sa oled lubanud sellel juhtuda. Ära looda, et keegi tuleb ja päästab sind rasketest tingimustest või teeb tööd sinu asemel. Iga kord, kui oled keerulises situatsioonis, küsi endalt: mida ma olen reaalselt teinud selleks, et lahendada tekkinud olukord?

Lõpeta haletsustunde tekitamine teistes inimestes selleks, et saada nendelt tähelepanu. Leia teised võimalused tähelepanu saamiseks, pane teised inimesed ennast imetlema, mitte haletsema. Näiteks kui jutustad mõnda elus juhtunud lugu, siis lihtsalt jaga seda kui informatsiooni. Õpi väljendama oma tundeid ning ära kaeble, et oled kurb, tige jne. Sa saad jagada oma heaolu ning nakatada teisi inimesi hea tujuga. Ole nagu õnneviirus.

Kui ebameeldivused on juba juhtunud, siis on alati kaks varianti: kas olla ohver või leida positiivset ka kõige raskemas situatsioonis. Isegi kõige keerulisem olukord toob lõpus midagi head, puhastab sinu elu teed, sa näed asju selgemalt ning mõistad, mida saad muuta.

Ürita mõista, et kõigel, mis sinuga on juhtunud, on oma mõte. Palu kõrgematel jõududel näidata juhtunu tarkust, kui sa ise seda ei mõista. Küsi, milleks on see probleem sulle antud. Mida saab oma ellu tõmmata selleks, et see asi laheneks?